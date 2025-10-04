    
04.10.2025  09:05   Віталій Хіневич

Ворог атакував 9 населених пунктів Харківщини: є поранені та руйнування

Окупанти активно застосовували по Харківщині різні види озброєння.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У с. Лісна Стінка Курилівської громади постраждали 59-річний і 47-річний чоловіки та 55-річна і 53-річна жінки; у с. Дачне Слобожанської громади постраждав 63-річний чоловік. 
 
Також внаслідок вибуху невідомого предмету в сел. Золочів постраждав 38-річний чоловік.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 23 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 5 fpv-дронів.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Лісна Стінка), автомобіль (сел. Куп'янськ-Вузловий);
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди (с. Одноробівка), приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Перовське).
Тимчасово без енергопостачання 4 населені пункти у Лозівському районі (загалом 1500 абонентів) та один - у Чугуївському (близько 2500 абонентів).
 
Упродовж минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка та у бік населеного пункту Піщане.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 3 по 4 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів.
 
