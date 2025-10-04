04.10.2025 09:05 Віталій Хіневич
Ворог атакував 9 населених пунктів Харківщини: є поранені та руйнування
Окупанти активно застосовували по Харківщині різні види озброєння.
У с. Лісна Стінка Курилівської громади постраждали 59-річний і 47-річний чоловіки та 55-річна і 53-річна жінки; у с. Дачне Слобожанської громади постраждав 63-річний чоловік.
Також внаслідок вибуху невідомого предмету в сел. Золочів постраждав 38-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
23 БпЛА типу «Герань-2»;
-
2 БпЛА типу «Молнія»;
-
5 fpv-дронів.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Лісна Стінка), автомобіль (сел. Куп'янськ-Вузловий);
-
у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди (с. Одноробівка), приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Перовське).
Тимчасово без енергопостачання 4 населені пункти у Лозівському районі (загалом 1500 абонентів) та один - у Чугуївському (близько 2500 абонентів).
Упродовж минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка та у бік населеного пункту Піщане.
