15.10.2025 14:30 Віталій Хіневич

Колаборанта, який працював в окупаційній поліції під час захоплення міста Ізюм, чекає суд

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, під час окупації Ізюмського району місцевий мешканець вступив у злочинну змову з ворогом, перейшовши на його бік.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Чоловік з червня по вересень 2022 року обіймав посаду «поліцейського патрульно-постової служби» у незаконно створеному «Изюмском отделе полиции».

На посаді колаборант продовжував працювати до звільнення території Збройними Силами України.

Обвинувачений перебуває в розшуку. Його судитимуть заочно.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі розповіли подробиці побиття та смерті 3-річного хлопчика у Харкові.