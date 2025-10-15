    
15.10.2025  14:30   Віталій Хіневич

Колаборанта, який працював в окупаційній поліції під час захоплення міста Ізюм, чекає суд

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, під час окупації Ізюмського району місцевий мешканець вступив у злочинну змову з ворогом, перейшовши на його бік.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Чоловік з червня по вересень 2022 року обіймав посаду «поліцейського патрульно-постової служби» у незаконно створеному «Изюмском отделе полиции». 
 
На посаді колаборант продовжував працювати до звільнення території Збройними Силами України.
 
Обвинувачений перебуває в розшуку. Його судитимуть заочно.
 
Санкція вказаної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі розповіли подробиці побиття та смерті 3-річного хлопчика у Харкові.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
