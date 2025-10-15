Колаборанта, який працював в окупаційній поліції під час захоплення міста Ізюм, чекає суд

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, під час окупації Ізюмського району місцевий мешканець вступив у злочинну змову з ворогом, перейшовши на його бік.
День сприятиме новим знайомствам і творчим ідеям. Головне – не поспішати з рішеннями та зберігати спокій у будь-якій ситуації.
У середу вже зранку небо затягнуть хмари та похмура погода зостанеться протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують.
Всесвітній день чистих рук відзначається щорічно 15 жовтня.
