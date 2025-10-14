14.10.2025 21:43 Дмитро Колонєй

Харків готовий до початку опалювального сезону - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону.



Як повідоммляє РЕДПОСТ , у телеефірі Ігор Терехов зазначив, що ворог продовжує тероризувати Харків, обстрілюючи енергетичні та газовидобувні об’єкти, щоб залишити місто без світла й тепла та змусити людей виїжджати.

Міський голова наголосив, що, попри це, комунальні служби повністю готові до старту опалювального сезону. Щойно встановляться відповідні погодні умови та будуть отримані необхідні дозволи, тепло почнуть подавати в будинки харків’ян.

«Так, опалювальний сезон буде надзвичайно важким, але ми робимо все можливе, щоб пройти його гідно. Ми всі об’єднані, і я впевнений, що ми витримаємо», - підкреслив міський голова.