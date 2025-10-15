15.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 жовтня

У середу вже зранку небо затягнуть хмари та похмура погода зостанеться протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вранці слабкий туман. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 8 – 10° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз. Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.

Якщо півень увечері несподівано почав кукурікати, то варто чекати на зміну погоди. Горобці купаються в калюжах — до затяжного дощу.

сонячний та ясний день – зима буде короткою і теплою;

туман – до вологої і м'якої зими;

береза і дуб все ще не скинули листя – чекайте на затяжну зиму;

вітер часто змінює напрямок – буде довготривала негода.