Прогноз погоди у Харкові на 15 жовтня

У середу вже зранку небо затягнуть хмари та похмура погода зостанеться протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
15 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вранці слабкий туман. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 8 – 10° тепла.
Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз. Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.
Якщо півень увечері несподівано почав кукурікати, то варто чекати на зміну погоди. Горобці купаються в калюжах — до затяжного дощу.
День сприятиме новим знайомствам і творчим ідеям. Головне – не поспішати з рішеннями та зберігати спокій у будь-якій ситуації.
Всесвітній день чистих рук відзначається щорічно 15 жовтня.
