15 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Всесвітній день чистих рук відзначається щорічно 15 жовтня.

Ця ініціатива була започаткована у 2008 році для підвищення обізнаності про важливість гігієни рук і їхнього миття з милом як одного з найефективніших способів запобігти поширенню інфекційних захворювань.



Основна мета цього дня — привернути увагу до простої, але важливої практики миття рук, яка може зберегти мільйони життів, особливо в умовах пандемій та уразливих спільнот.

* * *

Всесвітній день сільських жінок, що відзначається щорічно 15 жовтня, покликаний нагадати суспільству, наскільки багатьом воно завдячує сільським жінкам, наскільки цінна їхня праця. Виявляється, жінки, які мешкають у селі, становлять четверту частину всього населення нашої планети.

В Україні таких жінок понад 8 мільйонів, близько 40% сільських жінок України мають вищу освіту (для порівняння – третина сільських жінок світу зовсім неписьменна), із близько 40 тисяч фермерських господарств України кожне шосте очолює жінка. У селі проживає переважна більшість багатодітних сімей та матерів-героїнь України.

У лютому 2001 року було створено Всеукраїнську громадську організацію «Союз сільських жінок України». Ініціативу подали Полтавський, Харківський, Кіровоградський, Черкаський, Київський обласні осередки організації. Головне завдання організації: сприяння розвитку сільськогосподарського виробництва та створенню умов для задоволення та захисту економічних, творчих, соціальних та інших спільних інтересів сільських жінок, а також відновлення покинутих сіл, розвиток підприємницької діяльності на селі, залучення жінок та чоловіків сільської місцевості до участі у діяльності влади та місцевого самоврядування тощо.



* * *



Ще одна дата, яку відзначають 15 жовтня, Міжнародний день білої тростини – не свято. Це своєрідний знак біди, що нагадує суспільству про існування поряд людей з обмеженими фізичними можливостями, про допомогу та солідарність. Міжнародний день Білої тростини – символу незрячої людини – було встановлено США 15 жовтня 1970 року з ініціативи Міжнародної федерації сліпих.

Православні свята та прикмети дня За новим стилем 15 жовтня відзначають день преподобного Юхимія Солунського, якого в народі вважають покровителем бджіл. Це свято здавна шанували пасічники, а також усі, хто цінує працьовитість і гармонію з природою.



Наші предки цього дня активно готувалися до зими — ремонтували житло, утеплювали стіни, мили вікна, прибирали зерно до стодол, чистили піч і рубали дрова. На городах селяни займалися посівом озимих культур, бо вірили: те, що посадиш 15 жовтня, обов’язково дасть рясний урожай.



Жінки в народне свято присвячували час рукоділлю — в’язали, вишивали, ткали полотно. Вважалося, що кожна господиня має володіти голкою, адже це символ охайності й турботи про родину. Часто дівчата збиралися разом, працювали й обговорювали майбутні весілля — саме починався сезон заручин.



За повір’ям, цього дня слід подбати і про волосся — стрижка чи фарбування принесуть удачу. День також сприятливий для роботи на пасіці.



Водночас існували й заборони. 15 жовтня не можна: кричати на дітей чи згадувати старі образи – це псує родинні стосунки;

хвалитися грошима чи коштовностями – можна накликати заздрість або шахраїв;

пити воду з колодязів без кип’ятіння;

залишати розтоплену піч без нагляду, щоб уникнути пожежі. Наші пращури вірили, що цього дня активізується нечиста сила, тому жінки особливо молилися святим, аби вберегти дім і себе від лиха. Також цього дня

У 70 році до н. е. народився Вергілій, римський поет.



1583 – українські землі у складі Речі Посполитої перейшли з юліанського на григоріанський календар (разом з Іспанією, Королівством Португалія та більшістю італійських держав).



1581 – у Парижі королева-мати Франції Катерина Медічі представила своїм гостям перший в історії публічний балет - "Комічний балет королеви".



1615 – засновано Київське Богоявленське Братство і школу при ньому, згодом (1632) перетворену на колеґію, а потім — на Києво-Могилянську Академію (1701).



1666 – англійський король Чарльз II ввів нову моду - вперше одягнув жилет.



1844 – народився Фрідріх Ніцше, німецький філософ («Так казав Заратустра», «Воля до влади», «По той бік добра і зла»).



1908 – Королівський хірургічний коледж в Англії вирішує дозволити жінкам отримання ліцензії на право роботи зубними хірургами.



1920 – народився Маріо Пьюзо, американський письменник італійського походження, автор роману «Хрещений батько».



1948 – народився Іван Гаврилюк, український актор («Кармелюк», «Гори димлять»).



1948 – народився Кріс де Бург (справжнє ім'я – Крістофер Джон Девісон), ірландський музикант та композитор.



1959 – у Мюнхені агент КДБ убив Степана Бандеру.



1960 – народився Євген Комаровський, український лікар-педіатр, письменник та телеведучий.



1981 – засновано американську метал-групу Metallica.



2000 – іспанські вчені проаналізували більшість із існуючих видів спорту на предмет корисності та дійшли невтішного висновку: жоден з них не є однозначно нешкідливим.

Іменини відзначають

Денис, Дмитро, Іван, Лук’ян, Опанас, Семен, Юхим та Ян.