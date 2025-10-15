15 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Всесвітній день чистих рук відзначається щорічно 15 жовтня.
Ця ініціатива була започаткована у 2008 році для підвищення обізнаності про важливість гігієни рук і їхнього миття з милом як одного з найефективніших способів запобігти поширенню інфекційних захворювань.
Основна мета цього дня — привернути увагу до простої, але важливої практики миття рук, яка може зберегти мільйони життів, особливо в умовах пандемій та уразливих спільнот.
* * *
Всесвітній день сільських жінок, що відзначається щорічно 15 жовтня, покликаний нагадати суспільству, наскільки багатьом воно завдячує сільським жінкам, наскільки цінна їхня праця. Виявляється, жінки, які мешкають у селі, становлять четверту частину всього населення нашої планети.
В Україні таких жінок понад 8 мільйонів, близько 40% сільських жінок України мають вищу освіту (для порівняння – третина сільських жінок світу зовсім неписьменна), із близько 40 тисяч фермерських господарств України кожне шосте очолює жінка. У селі проживає переважна більшість багатодітних сімей та матерів-героїнь України.
У лютому 2001 року було створено Всеукраїнську громадську організацію «Союз сільських жінок України». Ініціативу подали Полтавський, Харківський, Кіровоградський, Черкаський, Київський обласні осередки організації. Головне завдання організації: сприяння розвитку сільськогосподарського виробництва та створенню умов для задоволення та захисту економічних, творчих, соціальних та інших спільних інтересів сільських жінок, а також відновлення покинутих сіл, розвиток підприємницької діяльності на селі, залучення жінок та чоловіків сільської місцевості до участі у діяльності влади та місцевого самоврядування тощо.
* * *
Ще одна дата, яку відзначають 15 жовтня, Міжнародний день білої тростини – не свято. Це своєрідний знак біди, що нагадує суспільству про існування поряд людей з обмеженими фізичними можливостями, про допомогу та солідарність. Міжнародний день Білої тростини – символу незрячої людини – було встановлено США 15 жовтня 1970 року з ініціативи Міжнародної федерації сліпих.
За новим стилем 15 жовтня відзначають день преподобного Юхимія Солунського, якого в народі вважають покровителем бджіл. Це свято здавна шанували пасічники, а також усі, хто цінує працьовитість і гармонію з природою.
Наші предки цього дня активно готувалися до зими — ремонтували житло, утеплювали стіни, мили вікна, прибирали зерно до стодол, чистили піч і рубали дрова. На городах селяни займалися посівом озимих культур, бо вірили: те, що посадиш 15 жовтня, обов’язково дасть рясний урожай.
Жінки в народне свято присвячували час рукоділлю — в’язали, вишивали, ткали полотно. Вважалося, що кожна господиня має володіти голкою, адже це символ охайності й турботи про родину. Часто дівчата збиралися разом, працювали й обговорювали майбутні весілля — саме починався сезон заручин.
За повір’ям, цього дня слід подбати і про волосся — стрижка чи фарбування принесуть удачу. День також сприятливий для роботи на пасіці.
Водночас існували й заборони. 15 жовтня не можна:
Наші пращури вірили, що цього дня активізується нечиста сила, тому жінки особливо молилися святим, аби вберегти дім і себе від лиха.
У 70 році до н. е. народився Вергілій, римський поет.
1583 – українські землі у складі Речі Посполитої перейшли з юліанського на григоріанський календар (разом з Іспанією, Королівством Португалія та більшістю італійських держав).
1581 – у Парижі королева-мати Франції Катерина Медічі представила своїм гостям перший в історії публічний балет - "Комічний балет королеви".
1615 – засновано Київське Богоявленське Братство і школу при ньому, згодом (1632) перетворену на колеґію, а потім — на Києво-Могилянську Академію (1701).
1666 – англійський король Чарльз II ввів нову моду - вперше одягнув жилет.
1844 – народився Фрідріх Ніцше, німецький філософ («Так казав Заратустра», «Воля до влади», «По той бік добра і зла»).
1908 – Королівський хірургічний коледж в Англії вирішує дозволити жінкам отримання ліцензії на право роботи зубними хірургами.
1920 – народився Маріо Пьюзо, американський письменник італійського походження, автор роману «Хрещений батько».
1948 – народився Іван Гаврилюк, український актор («Кармелюк», «Гори димлять»).
1948 – народився Кріс де Бург (справжнє ім'я – Крістофер Джон Девісон), ірландський музикант та композитор.
1959 – у Мюнхені агент КДБ убив Степана Бандеру.
1960 – народився Євген Комаровський, український лікар-педіатр, письменник та телеведучий.
1981 – засновано американську метал-групу Metallica.
2000 – іспанські вчені проаналізували більшість із існуючих видів спорту на предмет корисності та дійшли невтішного висновку: жоден з них не є однозначно нешкідливим.
Денис, Дмитро, Іван, Лук’ян, Опанас, Семен, Юхим та Ян.
День сприятиме новим знайомствам і творчим ідеям. Головне – не поспішати з рішеннями та зберігати спокій у будь-якій ситуації.
У середу вже зранку небо затягнуть хмари та похмура погода зостанеться протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують.
