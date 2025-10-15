    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині окупанти штурмували позиції поблизу Вовчанська та Куп’янська
15.10.2025  08:18   Рита Парфенова

На Харківщині окупанти штурмували позиції поблизу Вовчанська та Куп’янська

Минулої доби на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках українські захисники відбили 25 атак противника. Найбільш напружена ситуація зберігається поблизу Вовчанська та Куп’янська.

мапа генштаб зсу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку 13 жовтня відбулося 16 бойових зіткнень. Російські війська намагалися просунутися поблизу Вовчанська, Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки. 

На Куп’янському напрямку українські військові зафіксували дев’ять атак противника. Окупанти діяли в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ та у напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки. 

мапа генштаб зсу

Раніше РЕДПОСТ писав, що українські підрозділи відбивають три атаки ворога на Куп'янському напрямку Харківщини.
Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
