На Харківщині окупанти штурмували позиції поблизу Вовчанська та Куп’янська

Минулої доби на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках українські захисники відбили 25 атак противника. Найбільш напружена ситуація зберігається поблизу Вовчанська та Куп’янська.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку 13 жовтня відбулося 16 бойових зіткнень. Російські війська намагалися просунутися поблизу Вовчанська, Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку українські військові зафіксували дев’ять атак противника. Окупанти діяли в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ та у напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки.

