На Харківщині окупанти штурмували позиції поблизу Вовчанська та Куп’янська

Минулої доби на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках українські захисники відбили 25 атак противника. Найбільш напружена ситуація зберігається поблизу Вовчанська та Куп’янська.
На Південно-Слобожанському напрямку 13 жовтня відбулося 16 бойових зіткнень. Російські війська намагалися просунутися поблизу Вовчанська, Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки.
На Куп’янському напрямку українські військові зафіксували дев’ять атак противника. Окупанти діяли в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ та у напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки.
День сприятиме новим знайомствам і творчим ідеям. Головне – не поспішати з рішеннями та зберігати спокій у будь-якій ситуації.
У середу вже зранку небо затягнуть хмари та похмура погода зостанеться протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують.
Всесвітній день чистих рук відзначається щорічно 15 жовтня.
