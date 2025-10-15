    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині ворог атакував п’ять населених пунктів – є поранені
15.10.2025  08:46   Рита Парфенова

На Харківщині ворог атакував п’ять населених пунктів – є поранені

Минулої доби російські війська завдали ударів по кількох районах Харківщини. Унаслідок обстрілів поранення отримали двоє цивільних мешканців.


Фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися п’ять населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Найбільше постраждала Кіндрашівська громада – у селі Нечволодівка поранення отримали 54-річний чоловік і 52-річна жінка. Обох госпіталізовано, медики надають необхідну допомогу.

За інформацією обласної військової адміністрації, окупанти активно застосовували різні типи безпілотників: 11 ударних «Герань-2», один дрон-камікадзе «Ланцет» та два fpv-дрони.

У Куп’янському районі внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок у селищі Шевченкове та автомобіль у Нечволодівці. В Ізюмському районі зазнали руйнувань цивільне підприємство та складська будівля в Ізюмі.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на броньованому авто рятувальники евакуювали людей із Куп'янської громади.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.10 ЖКГ У Харкові комунальники вночі ліквідовували наслідки ударів КАБами в Слобідському та Салтівському районах 14.10 Надзвичайні події За добу на Харківщині поранено 62 людини – росіяни вдарили по Харкову й ще 8 населених пунктах 14.10 Надзвичайні події Поліція Харківщини розслідує авіаудар по лікарні у Харкові – постраждали 57 пацієнтів (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 