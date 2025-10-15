15.10.2025 08:46 Рита Парфенова

На Харківщині ворог атакував п’ять населених пунктів – є поранені

Минулої доби російські війська завдали ударів по кількох районах Харківщини. Унаслідок обстрілів поранення отримали двоє цивільних мешканців.



Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися п’ять населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Найбільше постраждала Кіндрашівська громада – у селі Нечволодівка поранення отримали 54-річний чоловік і 52-річна жінка. Обох госпіталізовано, медики надають необхідну допомогу.

За інформацією обласної військової адміністрації, окупанти активно застосовували різні типи безпілотників: 11 ударних «Герань-2», один дрон-камікадзе «Ланцет» та два fpv-дрони.

У Куп’янському районі внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок у селищі Шевченкове та автомобіль у Нечволодівці. В Ізюмському районі зазнали руйнувань цивільне підприємство та складська будівля в Ізюмі.

