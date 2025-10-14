14.10.2025 12:25 Віталій Хіневич

На броньованому авто рятувальники евакуювали людей із Куп'янської громади

14 жовтня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обов’язкової евакуації мешканців Куп’янського району Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За допомогою броньованого автомобіля із села Осиново Куп’янської громади було евакуйовано 2 особи.

У заходах брали участь 3 співробітники ДСНС, зокрема офіцер-рятувальник громади, та 1 одиниця техніки.

«Закликаємо мешканців населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація: бережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні місця.

На Харківщині діє цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації, організована при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр».

Звертайтеся за телефоном: 0-800-33-92-91», - йдеться у повідомленні.

