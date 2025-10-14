    
14.10.2025  12:25   Віталій Хіневич

На броньованому авто рятувальники евакуювали людей із Куп'янської громади

14 жовтня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обов’язкової евакуації мешканців Куп’янського району Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За допомогою броньованого автомобіля із села Осиново Куп’янської громади було евакуйовано 2 особи.
 
У заходах брали участь 3 співробітники ДСНС, зокрема офіцер-рятувальник громади, та 1 одиниця техніки.
 
 
«Закликаємо мешканців населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація: бережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні місця.
 
На Харківщині діє цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації, організована при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр».
 
Звертайтеся за телефоном: 0-800-33-92-91», - йдеться у повідомленні.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок удару ворожих дронів по селищу Великий Бурлук Куп’янського району зайнялися два житлові будинки та дві господарчі споруди. 
 
Тэги:  події, харків
