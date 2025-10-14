Безпілотники рф атакували Великий Бурлук – у приватному секторі спалахнули пожежі (фото)

Внаслідок удару ворожих дронів по селищу Великий Бурлук Куп’янського району зайнялися два житлові будинки та дві господарчі споруди. Постраждалих немає.
На Харківщині вночі російські безпілотники завдали удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Унаслідок атаки виникли масштабні пожежі на території двох приватних домоволодінь – зайнялися два житлові будинки та дві господарчі споруди. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України.
За інформацією ДСНС, жертв і постраждалих немає. На місці працювали підрозділи служби порятунку, медики ДСНС і офіцер-рятувальник громади.
Ліквідація наслідків удару тривала кілька годин.
