14.10.2025  10:25   Рита Парфенова

Безпілотники рф атакували Великий Бурлук – у приватному секторі спалахнули пожежі (фото)

Внаслідок удару ворожих дронів по селищу Великий Бурлук Куп’янського району зайнялися два житлові будинки та дві господарчі споруди. Постраждалих немає.

Великий Бурлук зазнав удару дронів рф

На Харківщині вночі російські безпілотники завдали удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Унаслідок атаки виникли масштабні пожежі на території двох приватних домоволодінь – зайнялися два житлові будинки та дві господарчі споруди. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України.

Великий Бурлук зазнав удару дронів рф

За інформацією ДСНС, жертв і постраждалих немає. На місці працювали підрозділи служби порятунку, медики ДСНС і офіцер-рятувальник громади.

Ліквідація наслідків удару тривала кілька годин.

Великий Бурлук зазнав удару дронів рф

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч проти 13 жовтня Харків зазнав чергової атаки керованими авіабомбами. Під удар потрапила територія лікарні в Салтівському районі міста.
 
Великий Бурлук зазнав удару дронів рф
 
Великий Бурлук зазнав удару дронів рф
