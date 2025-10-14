14.10.2025 10:00 Рита Парфенова

У Харкові СБУ затримала працівника СТО, який коригував удар дронами по місту

Служба безпеки України викрила російського агента, причетного до наведення удару дронами-камікадзе «Герань-2» по Харкову 5 червня 2025 року.

Служба безпеки України затримала у Харкові 48-річного працівника місцевої СТО, який співпрацював з російськими спецслужбами та коригував повітряні атаки ворога. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

За даними слідства, саме за координатами, переданими фігурантом, 5 червня цього року російські війська здійснили масований удар дронами-камікадзе «Герань-2» по Харкову.

Після обстрілу агент обходив місця «прильотів», фіксував наслідки руйнувань і надсилав звіти своєму кураторові з рф. Чоловік потрапив у поле зору окупантів через Telegram-канал, де шукав «швидкі заробітки».

Виконуючи завдання ворога, він пересувався містом велосипедом, намагаючись виявити об’єкти, де могли розташовуватися українські військові. Кіберфахівці СБУ затримали його «на гарячому» – під час передачі нових координат потенційних цілей.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Операцію провели співробітники СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала агента рф , який коригував удари по українських військах на Харківщині.