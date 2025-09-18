    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події СБУ затримала агента рф, який коригував удари по українських військах на Харківщині
18.09.2025  13:00   Рита Парфенова

СБУ затримала агента рф, який коригував удари по українських військах на Харківщині

Контррозвідка Служби безпеки України викрила 35-річного місцевого жителя, який співпрацював із російськими спецслужбами, збираючи дані про позиції українських військ для ворожих ударів авіабомбами, FPV-дронами та артилерією.

Новини Харкова: СБУ затримала агента рф, який коригував удари по ЗСУ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, затримано агента російських спецслужб, який відстежував координати українських підрозділів для коригування вогню ворога. Основним об’єктом його інтересу були позиції 3-го армійського корпусу ЗСУ, що ведуть бої на Ізюмському напрямку – одному з ключових секторів східного фронту.

Як встановило слідство, 35-річний місцевий різноробочий намагався «втертися» в довіру до українських військових, пропонуючи допомогу в організації побуту, одночасно збираючи розвіддані. Він фіксував на фото і відео місця концентрації особового складу та військової техніки, а також позначав їх на гугл-картах для передачі куратору.

Співробітники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідувальної діяльності, задокументували його злочини та провели комплекс заходів для забезпечення безпеки позицій українських військ. На завершальному етапі спецоперації зловмисника затримали. У нього вилучено смартфон із фото- та відеоматеріалами об’єктів ЗСУ, призначеними для передачі ворогу.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні слідчі та оперативні заходи проводилися за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки затримала 26-річного військовослужбовця, який передавав фсб розвіддані про позиції Сил оборони на Харківщині.
Тэги:  агрессия россии, коригувальник, колаборант, харків
