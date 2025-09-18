18.09.2025 13:15 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 18 вересня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3205 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
-
Інструктор з індивідуального навчання водінню – 50 000 грн.
-
Обвалювальник м'яса – 40 000 грн.
-
Головний електромеханік – 39 700 грн.
-
Таблетувальник – 30 250 грн.
-
Укладальник продукції медичного призначення – 25 700 грн.
-
Оператор з ветеринарного оброблення тварин – 25 000 грн.
-
Машиніст енергоблоку – 24 500 грн.
-
Швачка – 24 000 грн.
-
Оператор інформаційно-комунікаційних мереж – 22 000 грн.
-
Навішувач заготовок – 21 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0 800 219 729.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.
