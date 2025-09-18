18.09.2025 13:15 Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 18 вересня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3205 вакансій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

Інструктор з індивідуального навчання водінню – 50 000 грн.

Обвалювальник м'яса – 40 000 грн.

Головний електромеханік – 39 700 грн.

Таблетувальник – 30 250 грн.

Укладальник продукції медичного призначення – 25 700 грн.

Оператор з ветеринарного оброблення тварин – 25 000 грн.

Машиніст енергоблоку – 24 500 грн.

Швачка – 24 000 грн.

Оператор інформаційно-комунікаційних мереж – 22 000 грн.

Навішувач заготовок – 21 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0 800 219 729.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.

