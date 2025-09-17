    
17.09.2025  14:35   

Метрополітен Харкова запрошує на безкоштовне навчання машиністів дрезини

Технічна школа КП «Харківський метрополітен» проводить набір на безкоштовне навчання за професією «Машиніст незнімної дрезини».

 
Вимоги до кандидатів:
 
  • вік від 18 років;
  • професійно-технічна освіта;
  • медична довідка про придатність до роботи за
  • професією «Машиніст незнімної дрезини».
Зарахування на навчанняпроводиться на основі поданих заявок:
 
  • через Google-форму 
  • на електронну пошту: [email protected] 
  • за телефонами: 730-31-70; 730-31-69; (067) 574-14-73 (Пн. - Чт. 8:00-17:00, Пт. 8:00-15:45)

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова відремонтували покрівлі на 30 об'єктах

