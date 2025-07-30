30.07.2025 10:35 Рита Парфенова

СБУ викрила «крота» в бойовому підрозділі на Харківщині, який коригував удари армії РФ по своїх (фото)

Служба безпеки затримала 26-річного військовослужбовця, який передавав фсб розвіддані про позиції Сил оборони на Харківщині. Його завербували через Телеграм у зв’язку з боргами за азартні ігри.

Агента фсб, який діяв у складі одного з бойових підрозділів Сил оборони на Харківщині, затримала військова контррозвідка Служби безпеки України, передає РЕДПОСТ.

Зрадником виявився 26-річний мобілізований боєць. Його завербували росіяни через один із Телеграм-каналів, де обіцяли «легкий заробіток». За оперативними даними, чоловік погодився працювати на ворога через фінансові труднощі – він мав борги, накопичені через азартні ігри.

Розслідування встановило: саме цей агент передавав координати українських позицій, зокрема у районі Великого Бурлука, на які ворог потім спрямовував авіаційні бомби та артилерійські удари. Перед початком обстрілів він зазвичай залишав зону бойових дій, прикриваючись надуманими причинами.

Крім коригування вогню, зрадник під час виходів із позицій також збирав додаткову інформацію про місця дислокації інших підрозділів Сил оборони поблизу. За оцінками СБУ, фсб планувала використати зібрані дані для організації проривів української оборони на цьому напрямку.

Агента вдалося схопити «на гарячому» – в момент, коли він із телефону знімав місцезнаходження українських військових поблизу передової.

Під час обшуку у затриманого вилучили смартфон з доказами його роботи на ворожу спецслужбу. Також Службі безпеки вдалося встановити особу його російського куратора – ним виявився Олексій Леонідович Супруненко, 1978 року народження, родом із Севастополя. У минулому він працював у правоохоронних органах України, однак після початку війни перейшов на бік рф і нині служить у фсб.

Служба безпеки провела низку заходів для захисту маршрутів переміщення українських військ і базових пунктів на цій ділянці фронту.

Затриманому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Підозру в держзраді також отримав і куратор агента.

Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому не дозволено внесення застави. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Справу ведуть під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що контррозвідка СБУ викрила мешканку селища Донець Харківської області, яка передавала ворогу координати систем протиповітряної оборони та об’єктів критичної інфраструктури.