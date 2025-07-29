29.07.2025 13:38 Рита Парфенова

На Харківщині затримано агентку рф, яка коригувала удари по українських ППО

Контррозвідка СБУ викрила мешканку селища Донець Харківської області, яка передавала ворогу координати систем протиповітряної оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Служба безпеки України затримала 46-річну мешканку селища Донець на Харківщині, яка працювала на спецслужби рф і збирала координати для ракетних ударів по території України.

За даними слідства, жінка одночасно виконувала завдання російської воєнної розвідки та фсб. Вона намагалася встановити розташування українських зенітно-ракетних комплексів, що прикривають небо прифронтового регіону. Ці об’єкти були пріоритетними цілями для противника, який планував вдарити по них комбінованими засобами — дронами, керованими авіабомбами та балістичними ракетами.

Після знищення систем ППО ворог розраховував завдати точкових ударів по газорозподільних станціях, щоб вивести з ладу об’єкти критичної інфраструктури перед початком опалювального сезону.

Під час обшуків у жінки вилучено мобільні телефони, за допомогою яких вона підтримувала зв’язок із кураторами з рф.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що кіберфахівці Служби безпеки затримали у Харкові продавця дитячих колясок, який коригував російські масовані ракетно-бомбові удари по Харкову.