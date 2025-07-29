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29.07.2025  13:56   Рита Парфенова

Окупанти вдарили по людях під час видачі гуманітарки: 5 загиблих, 3 поранених на Харківщині (фото)

У Новоплатонівці Ізюмського району російські війська обстріляли цивільних, які прийшли по гуманітарну допомогу. Пошкоджено будівлі, виникли пожежі. Є жертви.

наслідки ракетного удару по пункту видачі гуманітарної допомоги у селі Новоплатонівка

У вівторок, 29 липня, російські війська завдали удару по селу Новоплатонівка Ізюмського району Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За попередньою інформацією, під час роздачі гуманітарної допомоги, коли на місці зібралися місцеві жителі, окупанти відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього загинули п’ятеро людей, ще троє отримали поранення різного ступеня.

наслідки ракетного удару по пункту видачі гуманітарної допомоги у селі Новоплатонівка

Крім того, того ж дня ворог обстріляв село Піски-Радьківські. У результаті атаки спалахнули пожежі – загорілися будівля магазину та один із приватних житлових будинків.

На місцях працюють підрозділи ДСНС. До ліквідації наслідків залучено 13 рятувальників, офіцера громади та три одиниці техніки. Вогнеборці працюють на місцях ураження, локалізують осередки займання й допомагають постраждалим.

наслідки ракетного удару по пункту видачі гуманітарної допомоги у селі Новоплатонівка

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Новоплатонівка на Ізюмщині внаслідок чергового удару рф загинуло п’ятеро мирних мешканців, ще троє отримали поранення.

наслідки ракетного удару по пункту видачі гуманітарної допомоги у селі Новоплатонівка

наслідки ракетного удару по пункту видачі гуманітарної допомоги у селі Новоплатонівка

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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