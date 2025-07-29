У Харкові чоловік вдарив матір під час сварки: поліція склала адмінпротокол

45-річний харків’янин у стані алкогольного сп’яніння ображав та вдарив 75-річну матір. Поліцейські втрутилися, зупинили правопорушення та оформили адмінматеріали.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності 45-річного чоловіка, який скоїв акт домашнього насильства щодо своєї літньої матері. Інцидент стався у квартирі, куди правоохоронців викликали через сімейну сварку.
На момент прибуття працівників сектору протидії домашньому насильству Харківського райуправління поліції № 2 чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно, нецензурно висловлювався на адресу 75-річної жінки та вдарив її по обличчю.
Правоохоронці припинили насильство, прийняли заяву від потерпілої, ознайомили її з правами та надали інформаційні пам’ятки. На сина було складено адміністративний протокол за ч.1 ст.173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства). Також йому виписали терміновий заборонний припис.
Поліцейські попередили чоловіка про кримінальну відповідальність у разі повторення подібних дій.
У поліції нагадують: якщо ви або ваші знайомі стали жертвами домашнього насильства, не зволікайте – звертайтеся на лінію 102.
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