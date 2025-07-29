29.07.2025 14:50 Рита Парфенова

Ігор Терехов передав військовим техніку, а комунальникам – бронежилети

Міський голова Харкова Ігор Терехов передав військовим автомобілі та комплекс для роботи з БПЛА, а комунальникам – 110 бронежилетів. Він подякував усім, хто щодня підтримує місто і допомагає захисникам.



Фото: РЕДПОСТ

У Харкові продовжують зміцнювати оборону та підтримувати тих, хто щодня рятує місто після ворожих атак. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, сьогодні військовим передали кілька автомобілів і комплекс для роботи з безпілотниками, передає РЕДПОСТ.

«Це – ще один внесок Харкова у спільну справу оборони. Поки хлопці на фронті – ми поруч, підставляємо плече. І будемо це робити стільки, скільки треба», – наголосив Ігор Терехов.

Він також зазначив, що Харків тримається завдяки тим, хто захищає його на передовій, і тим, хто, попри небезпеку, виходить на вулиці одразу після обстрілів, щоб зробити місто придатним для життя.

«Вони воюють заради того, щоб у тилу було життя. Щоб після перемоги було куди повернутися – у місто, яке не здалося, не зламалося, не перестало жити», – підкреслив міський голова.

Окрема подяка – тим, хто тримає міський тил. «Людям, які першими приїжджають на місця ударів – часто під загрозою повторних атак. Комунальники, які розбирають завали, лагодять мережі, повертають світло і воду», – сказав Терехов.

Саме для них Харків отримав 110 бронежилетів – завдяки ініціативі Kharkiv IT Cluster. «Дякую кожному, хто долучився до цієї ініціативи», – додав мер.

Ігор Терехов підсумував: «Наші військові – за безпеку. Ми – за те, щоб у місті було життя. Бо сильна армія тримає фронт, а сильне місто – тримає тил».

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