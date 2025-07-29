29.07.2025 15:28 Дмитро Колонєй

Правоохоронці повертають у власність держави протизаконно передані землі історичного значення під Харковом

Прокурори стоять на захисті історичної спадщини у передлмісті Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у 2021 році на підставі наказу ГУ Держгеокадастру в Харківській області чотирьом громадянам було надано у приватну власність земельні ділянки історико-культурного призначення пам’ятки археології національного значення «Городище і селище «Суха Гомільша» площею майже 13 га та вартістю 420 тис. гривень для ведення особистого селянського господарства. Вказані ділянки розташовані у Зміївському (нині — Чугуївському) районі Харківської області. Вказана пам’ятка занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України постановою Кабінету Міністрів від 03.09.2009 № 928.

Культурний шар городища насичений археологічними артефактами, зокрема фрагментами посуду салтівської культури. Це городище має важливе наукове значення, оскільки доповнює уявлення про життя племен салтівської культури в басейні річки Сіверський Донець.

Відповідно до чинного земельного та пам’яткоохоронного законодавства, землі, на яких розташовані пам’ятки археології, можуть перебувати виключно у державній власності.

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Прокуратура подала до суду позови про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні землями історико-культурного призначення і про повернення цих земель у державну власність. Зміївський районний суд Харківської області відкрив провадження за позовами прокуратури.