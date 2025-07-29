29.07.2025 15:53 Дмитро Колонєй

У Харкові ветерани можуть отримати допомогу у зпочаткуванні власної справи: у якій саме сфері

Грант ветеранам Харкова надається у рамках програми «SKELAR Veteran Venture Program».

Як повідомляє РЕДПОСТ, у рамках програми «SKELAR Veteran Venture Program» ветарнам надають підтримку для розвитку технологічного бізнесу. Містяни з досвідом у ІТ-сфері можуть отримати грант до 20 тис. доларів, пройти навчання з побудови бізнес-моделі, підготовки до інвесторських пітчів тощо.

До програми можуть долучитиися ветерани/ветеранки з підтвердженим статусом, які мають від 2 років досвіду в

ІТ,

маркетингу,

дизайні,

продажах або

підприємництві з командою від двох людей.

Напрямки, які охоплює проєкт

кібербезпека,

мобільні застосунки,

веб-розробки,

digital-сервіси тощо.

Заявки на участь приймають до 25 серпня 2025 року включно.

Заповнити форму на участь у проєкті можна тут