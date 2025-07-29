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29.07.2025  15:53   Дмитро Колонєй

У Харкові ветерани можуть отримати допомогу у зпочаткуванні власної справи: у якій саме сфері

Грант ветеранам Харкова надається у рамках програми «SKELAR Veteran Venture Program».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у рамках програми «SKELAR Veteran Venture Program» ветарнам надають підтримку для розвитку технологічного бізнесу. Містяни з досвідом у ІТ-сфері можуть отримати грант до 20 тис. доларів, пройти навчання з побудови бізнес-моделі, підготовки до інвесторських пітчів тощо. 
 

До програми можуть долучитиися ветерани/ветеранки з підтвердженим статусом, які мають від 2 років досвіду в

  • ІТ,
  • маркетингу,
  • дизайні,
  • продажах або
  • підприємництві з командою від двох людей.
 

Напрямки, які охоплює проєкт

 
  • кібербезпека,
  • мобільні застосунки,
  • веб-розробки,
  • digital-сервіси тощо.
 

Заявки на участь приймають до 25 серпня 2025 року включно.

 
Заповнити форму на участь у проєкті можна тут.
 
Тэги:  допомога, бізнес, харків, ветерани
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