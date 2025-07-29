    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині Сили оборони відбили атаки ворога на Вовчанськ та Піщане
29.07.2025  16:29   Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони відбили атаки ворога на Вовчанськ та Піщане

Оперативна ситуація по Харківщині на 29 липня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Відбили атаки ворога на Вовчанськ та Піщане Сили оборони: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація  
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві атаки на позиції наших військ у районі Вовчанська.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
  • На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався штурмувати позиції українських підрозділів у напрямку Піщаного.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ за добу ворог втратив 64 окупанти та понад 120 одиниць техніки на Харківському напрямку.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.07 Суспільство Яким бути Меморіальному комплексу полеглим Захисникам і Захисницям України можуть вирішити жителі Харківщини 29.07 Надзвичайні події Окупанти вдарили по людях під час видачі гуманітарки: 5 загиблих, 3 поранених на Харківщині (фото) 29.07 Надзвичайні події П’ятеро загиблих, троє поранених: на Харківщині військові рф вдарили ракетами по магазину
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 