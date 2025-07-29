ОТУ «Харків»: за добу ворог втратив 64 окупанти та понад 120 одиниць техніки

У зоні відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Харків» протягом минулої доби противник 11 разів атакував позиції українських військ, однак усі спроби прориву були відбиті.
Станом на ранок 29 липня оперативна обстановка в зоні відповідальності ОТУ «Харків» залишається напруженою, але контрольованою, передає РЕДПОСТ. Протягом минулої доби російські війська 11 разів намагалися прорвати оборонні лінії українських захисників, однак безуспішно.
Окупанти завдали 3 авіаційні удари із застосуванням чотирьох коригованих авіабомб (КАБ) і однієї некерованої ракети (НАР), а також здійснили 545 обстрілів українських позицій. Із них 148 ударів – дронами-камікадзе.
Втрати ворога за добу склали 64 особи, з яких 24 — безповоротні.
Також знищено або пошкоджено 120 одиниць ворожої техніки та озброєння, зокрема:
Крім того, сили оборони ліквідували 99 ворожих укриттів для особового складу, 3 стартові позиції для запуску БпЛА та 1 місце зберігання безпілотників.
Українські захисники продовжують утримувати оборону, завдаючи противнику значних втрат та стримуючи спроби просування.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині російські війська намагаються наступати на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках. У районах Вовчанська, Красного Першого та Кіндрашівки тривали бойові зіткнення.
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