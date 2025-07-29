29.07.2025 08:07 Рита Парфенова

На Харківщині ворог здійснив 13 атак за добу: де тривали бої

Російські війська намагаються наступати на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках. У районах Вовчанська, Красного Першого та Кіндрашівки тривали бойові зіткнення.

Протягом минулої доби російські окупаційні війська здійснили 13 штурмових атак на позиції українських підрозділів у Харківській області. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано сім атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Красне Перше. Противник намагався прорвати оборону, однак українські захисники відбили всі спроби наступу.

Ще шість штурмових дій сталися на Куп’янському напрямку. Бої точилися поблизу Степової Новоселівки, Кіндрашівки та Лозової. Українські військові стримали натиск ворога та не допустили просування ворожих сил.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині росіяни штурмували позиції ЗСУ у районах Зеленого, Красного Першого та Степової Новоселівки.