29.07.2025 08:21 Рита Парфенова

У Харкові затримали посадовця ДСНС за організацію ухилення від мобілізації через «дружній» ТЦК

Підполковник служби цивільного захисту за 1400 доларів обіцяв «перевести» військовозобов’язаного до підконтрольного територіального центру комплектування. У фігуранта вилучили десятки документів харків’ян.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові працівники Державного бюро розслідувань затримали підполковника служби цивільного захисту, якого підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. За даними слідства, він брав гроші за сприяння у «переведенні» військовозобов’язаних у «потрібний» територіальний центр комплектування.

Для маскування своєї діяльності посадовець діяв через посередника, який займався пошуком клієнтів і передачею грошей. У січні 2025 року ДБР затримало цього посередника під час чергової передачі готівки. Справу вже передали до суду.

Після короткої перерви підполковник вирішив відновити корупційну схему. Він запропонував військовозобов’язаному, який перебував у розшуку, «допомогу» у вигляді зняття з обліку та переведення у «дружній» ТЦК за 1400 доларів США. За словами слідчих, для оформлення документів навіть не вимагалася особиста присутність клієнта.

Фігуранта затримали одразу після передачі коштів. Під час обшуків у нього виявили десятки комплектів документів військовозобов’язаних з Харкова. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

Згідно із санкцією статті, затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади протягом трьох років. Наразі триває встановлення інших можливих учасників схеми, зокрема серед працівників ТЦК. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові затримали організатора схеми втечі чоловіків за кордон за $10 тисяч з людини.