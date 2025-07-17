У Харкові затримали організатора схеми втечі чоловіків за кордон за $10 тисяч з людини

Прокуратура викрила масштабний канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон України. Організатору повідомлено про підозру, його затримали.
У Харкові правоохоронці викрили масштабну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру, організатором був 54-річний харківʼянин, якому вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.
За версією слідства, чоловік пропонував послуги з виїзду до країн ЄС за 10 тисяч доларів США з особи. Він діяв у змові з іншими особами, зокрема координатором за кордоном. Потенційним «клієнтам» пропонували передплату у криптовалюті або готівкою в Харкові.
Сума переправлення групи з п’яти чоловіків складала 45 тисяч доларів США. Частину грошей передавали в Харкові, решту — у Львові перед виїздом за кордон. Організатор підкреслював необхідність повної конфіденційності: знищення листування, історії дзвінків, контактів.
Один із епізодів включав перевезення чоловіка в багажнику автомобіля.
Під час затримання організатора правоохоронці вилучили 30 тисяч доларів США, які він отримав від клієнта. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Зараз триває розслідування, встановлюються інші причетні та ті, хто вже міг незаконно покинути територію України через цей канал. Окремо перевіряється, чи могли фігуранти бути пов’язані з представниками правоохоронних чи контролюючих органів.
Досудове розслідування проводить поліція Харківської області за оперативного супроводу міграційної поліції та ДПСУ.
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