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17.07.2025  14:51   Рита Парфенова

У Харкові затримали організатора схеми втечі чоловіків за кордон за $10 тисяч з людини

Прокуратура викрила масштабний канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон України. Організатору повідомлено про підозру, його затримали.

У Харкові викрили канал втечі чоловіків за кордон за $10 тисяч

У Харкові правоохоронці викрили масштабну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру, організатором був 54-річний харківʼянин, якому вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

За версією слідства, чоловік пропонував послуги з виїзду до країн ЄС за 10 тисяч доларів США з особи. Він діяв у змові з іншими особами, зокрема координатором за кордоном. Потенційним «клієнтам» пропонували передплату у криптовалюті або готівкою в Харкові.

Сума переправлення групи з п’яти чоловіків складала 45 тисяч доларів США. Частину грошей передавали в Харкові, решту — у Львові перед виїздом за кордон. Організатор підкреслював необхідність повної конфіденційності: знищення листування, історії дзвінків, контактів.

Один із епізодів включав перевезення чоловіка в багажнику автомобіля.

Під час затримання організатора правоохоронці вилучили 30 тисяч доларів США, які він отримав від клієнта. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Зараз триває розслідування, встановлюються інші причетні та ті, хто вже міг незаконно покинути територію України через цей канал. Окремо перевіряється, чи могли фігуранти бути пов’язані з представниками правоохоронних чи контролюючих органів.

Досудове розслідування проводить поліція Харківської області за оперативного супроводу міграційної поліції та ДПСУ.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині жінка "допомагала" за 6000 долларів незаконно втекати з України чоловікам.
Тэги:  ухилянт, харків
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