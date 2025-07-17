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17.07.2025  15:24   Рита Парфенова

Чоловіку на Харківщині оголосили підозру за підпал будинку після сварки

У селі Сіряки 52-річний чоловік облив будинок бензином і підпалив його під час конфлікту.

На Харківщині чоловік облив бензином і підпалив будинок після сварки

На Харківщині поліцейські повідомили про підозру 52-річному чоловіку, який умисно підпалив приватний будинок, передає РЕДПОСТ.

Як встановили слідчі, 15 липня у селі Сіряки Солоницівської громади чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сімейної сварки взяв каністру з бензином, облив будинок і підпалив його.

На Харківщині чоловік облив бензином і підпалив будинок після сварки

Повідомлення про пожежу надійшло до поліції від 88-річної мешканки, яка проживала в цьому будинку. На місце події прибули поліцейські та рятувальники. Палія затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна. Йому загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.

На Харківщині чоловік облив бензином і підпалив будинок після сварки

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові повідомили про підозру чоловіку, який підпалив приміщення районного ТЦК та СП.
Тэги:  підпал, харків
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