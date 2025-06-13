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13.06.2025  14:15   

У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який підпалив приміщення районного ТЦК та СП

11 червня близько 19:20 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Харкові.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На місце події негайно прибули працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3, а також рятувальники ДСНС. У ході проведення першочергових розшукових заходів за участі оперативників карного розшуку поліцейські встановили особу зловмисника.
 
Палієм виявився 29-річний харків’янин, раніше судимий за інші злочини. Як з’ясувалося, того дня чоловіка було запрошено до приміщення районного ТЦК та СП для перевірки військово-облікових документів. Перебуваючи всередині установи, він скористався моментом, коли співробітники не контролювали його дії, зачинився в одній із кімнат, де запальничкою підпалив наявну тканину. Після скоєного зловмисник скористався метушнею та втік через вікно другого поверху.
 
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.
 

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Тэги:  події, харків
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