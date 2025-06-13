13.06.2025 13:40 Віталій Хіневич

Мешканець Богодухова постане перед судом за вбивство знайомого

24 квітня цього року на території гаражного кооперативу в Богодухові між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Очевидцям вдалось припинити її, і 47-річний зловмисник пішов з місця події.

Однак вже за пів години він повернувся, щоб помститися своєму опоненту. Прийшов не з пустими руками — і, наказавши іншим людям вийти з приміщення, кинув у гараж, де знаходився його суперник, ручну гранату.

Внаслідок вибуху 25-річний потерпілий отримав тілесні ушкодження, його було ушпиталено. Лікарі боролись за його життя, але від отриманих поранень 25 квітня він, не приходячи до тями, помер у лікарні.

Зловмисника оперативно затримали правоохоронці. На суд він очікує, перебуваючи під вартою. Обвинуваченому загрожує від семи до пʼятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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