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13.06.2025  13:20   Віталій Хіневич

У Харкові врятували чоловіка, який намагався вкоротити собі віку

Патрульні отримали виклик про домашнє насильство на вулиці Амосова, та прибули на місце події.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Інспектори Сергій Гончаренко та Ольга Маршалкіна піднялися до квартири, де побачили чоловіка, який намагався вчинити непоправне.
 
Патрульні разом із медиками, дочекавшись слушного моменту, різко скоротили дистанцію та схопили чоловіка, після чого затягнули його назад до кімнати.
 
«Після порятунку громадянина ушпиталили, і наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.
 
Дякуємо колегам та медикам за швидкі і злагоджені дії, які врятували ще одне життя!», - йдеться у повідомленні.
Тэги:  події, харків
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