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13.06.2025  12:50   Віталій Хіневич

У Куп'янську через ворожий обстріл виникла пожежа в п'ятиповерховому будинку

Близько 7:00 окупанти ударом керованої авіабомби спричинили пожежу у житловому п’ятиповерховому будинку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Через обстріл горіли 3 квартири на 5 поверсі загальною площею 150 м кв, обійшлось без постраждалих.
 
 
З вогнем, ризикуючи власним життям через постійну загрозу повторних ударів, боролись 8 рятувальників ДСНС на 2 одиницях техніки.
 
 
О 10:08 вогонь вдалось ліквідувати.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили про наслідки ворожого обстрілу Харківської області.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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