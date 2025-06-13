13.06.2025 12:30

Житель Харкова під приводом роботи таксистом передавав окупантам локації органів військового управління Сил оборони

Служба безпеки завершила досудове розслідування стосовно ще одного ворожого інформатора з Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився 53-річний місцевий підприємець, який останнім часом надавав послуги водія таксі.

Від початку цього року він намагався виявити та передати ворогу координати пунктів постійної і тимчасової дислокації штабів ЗСУ та інших органів військового управління Сил оборони.

Прикриваючись своєю професійною діяльністю таксиста, ворожий інформатор об’їжджав територію обласного центру і збирав необхідні ворогу розвідувальні дані. Також він «втемну» випитував потрібну інформацію у своїх пасажирів під час поїздок.

Вказана інформація потрібна була агресору для здійснення повітряних ударів по цим локаціям із застосуванням керованих авіабомб та ударних дронів-камікадзе.

Після розвідувальної вилазки він позначив потенційну ціль на гугл-картах, зробив її опис та месенджером переслав представнику держави-агресора.

За даними слідства, зловмисник був залучений до протиправної діяльності на шкоду Україні іншим місцевим мешканцем, який у свою чергу перебував на зв'язку в співробітників фсб рф. За завданням російської спецслужби той агент фсб намагався побудувати у Харкові мережу інформаторів, проте ворожим планам збутися не судилося, оскільки він раптово помер.

Після цього інформатор-таксист призупинив свою протиправну діяльність та намагався «залягти на дно». Втім, контррозвідка СБУ викрила його та затримала у власному помешканні на території Харкова.

Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення місць базування українських військ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі досудове розслідування вже завершене, матеріали скеровано до суду для винесення вироку.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що перед судом постане росіянин, який розстріляв цивільних на Харківщині.