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12.06.2025  16:00   Рита Парфенова

Перед судом постане росіянин, який розстріляв цивільних на Харківщині — СБУ

СБУ завершила розслідування щодо 21-річного окупанта Артема Кулікова, який у жовтні 2024 року розстріляв двох жителів Куп’янського району.

Перед судом постане росіянин, який розстріляв цивільних на Харківщині — СБУ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, за матеріалами Служби безпеки України перед судом постане російський військовий, який у жовтні минулого року вбив двох мирних жителів Харківщини.

Йдеться про 21-річного громадянина рф Артема Кулікова, який раніше відбував покарання у російській в’язниці за розбій і крадіжки. Його мобілізували безпосередньо з колонії до складу 23-ї мотострілецької бригади армії рф.

Після захоплення бойових позицій поблизу одного з населених пунктів Куп’янського району Куліков разом зі спільником влаштували «зачистку». Вони затримали двох місцевих жителів, які допомагали сусідові евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Катуванням окупанти намагалися дізнатися інформацію про розташування українських військових.

Не отримавши відповіді, Куліков розстріляв обох полонених з автомата просто в будинку їхнього односельця — вісім куль стали смертельними.

Згодом фігурант потрапив у полон до Сил оборони України на Куп’янському напрямку.

Під час допитів Куліков розповів про системні накази керівництва рф вбивати мирне населення на тимчасово окупованих територіях.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у скоєнні воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством, вчиненим за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ). Обвинувальний акт уже передали до суду.

Розслідування вели співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

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Тэги:  сбу, харків
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