На Харківщині немовля народилося просто в кареті «швидкої»

12.06.2025 15:39

8 червня вранці у Харківській області дівчинка з’явилась на світ у кареті екстреної медичної допомоги. Народжували просто в дорозі – пологи приймала бригада парамедиків.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", у Лозовій на Харківщині дитина народилася просто в кареті швидкої допомоги.

Вранці 8 червня, о 09:27, на номер «103» надійшов виклик: у жінки розпочалися пологи. Бригада №2501 екстреної медичної допомоги оперативно прибула за викликом, але маля вирішило не чекати – народження відбулося просто в автомобілі.

Пологи приймали:

парамедик Лілія Харченко,

парамедик Людмила Рибалка,

водій Олександр Росоленко.

На світ з’явилася здорова дівчинка вагою 2350 грамів і зростом 45 см. За шкалою Апгар – 8 балів із 10.

Породіллю разом із новонародженою доправили до Лозівської центральної районної лікарні. Їхній стан – стабільний.