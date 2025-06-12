На Харківщині немовля народилося просто в кареті «швидкої»

8 червня вранці у Харківській області дівчинка з’явилась на світ у кареті екстреної медичної допомоги. Народжували просто в дорозі – пологи приймала бригада парамедиків.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", у Лозовій на Харківщині дитина народилася просто в кареті швидкої допомоги.
Вранці 8 червня, о 09:27, на номер «103» надійшов виклик: у жінки розпочалися пологи. Бригада №2501 екстреної медичної допомоги оперативно прибула за викликом, але маля вирішило не чекати – народження відбулося просто в автомобілі.
Пологи приймали:
На світ з’явилася здорова дівчинка вагою 2350 грамів і зростом 45 см. За шкалою Апгар – 8 балів із 10.
Породіллю разом із новонародженою доправили до Лозівської центральної районної лікарні. Їхній стан – стабільний.
Комментариев: 0
Сьогоднішній день може виявитися емоційно непростим, особливо у спілкуванні з близькими. Утримайтеся від критики та не намагайтеся вирішити всі проблеми одразу.
Упродовж усього дня небо над Харковом залишатиметься хмарним. У другій половині дня очікується дощ, який триватиме до вечора. Не забудьте парасольку!
Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.
влажность:
давление:
ветер: