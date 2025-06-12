12.06.2025 15:28 Рита Парфенова
Нетверезий водій тричі пропонував хабар поліцейським Харківщини
На Богодухівщині чоловік намагався уникнути відповідальності за водіння у стані сп’яніння, запропонувавши поліцейським 6 000 гривень хабаря. Його дії задокументували слідчі, розпочато кримінальне провадження.
У Харківській області водій, якого зупинили за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, тричі намагався дати поліцейським хабаря в розмірі 6 000 гривень, аби уникнути адміністративної відповідальності.
Інцидент стався днями у Валках. Під час перевірки документів інспектори сектору реагування патрульної поліції виявили у водія ознаки сп’яніння. На попередження про кримінальну відповідальність за спробу підкупу посадових осіб чоловік не реагував і продовжував пропонувати готівку.
Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт надання неправомірної вигоди. Водію повідомили про підозру за ч. 1 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Наразі триває досудове розслідування. Згідно з санкцією статті, чоловікові загрожує штраф, обмеження волі або позбавлення волі строком до 4 років.
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