12.06.2025 15:28 Рита Парфенова

Нетверезий водій тричі пропонував хабар поліцейським Харківщини

На Богодухівщині чоловік намагався уникнути відповідальності за водіння у стані сп’яніння, запропонувавши поліцейським 6 000 гривень хабаря. Його дії задокументували слідчі, розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У Харківській області водій, якого зупинили за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, тричі намагався дати поліцейським хабаря в розмірі 6 000 гривень, аби уникнути адміністративної відповідальності.

Інцидент стався днями у Валках. Під час перевірки документів інспектори сектору реагування патрульної поліції виявили у водія ознаки сп’яніння. На попередження про кримінальну відповідальність за спробу підкупу посадових осіб чоловік не реагував і продовжував пропонувати готівку.

Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт надання неправомірної вигоди. Водію повідомили про підозру за ч. 1 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі триває досудове розслідування. Згідно з санкцією статті, чоловікові загрожує штраф, обмеження волі або позбавлення волі строком до 4 років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали водія ВАЗ, який після позитивного тесту на алкоголь запропонував поліцейським хабар.