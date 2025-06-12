12.06.2025 14:56

Після нічного обстрілу Харкова в 24-поверховому будинку запустили один ліфт

Один з трьох ліфтів у 24-поверховому будинку на Салтівці, який найбільше постраждав від нічного ворожого обстрілу, вдалося запустити сьогодні, об 11:40.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Департаменті житлово-комунального господарства, це має трохи полегшити роботу комунальників та волонтерів, які зараз усувають наслідки вибухів, а також допомогти мешканцям, яким складно підійматися пішки на верхні поверхи.

Зараз на всіх місцях ударів продовжується робота з закриття контурів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під ударами БпЛА перебували житлові забудови Шевченківського, Салтівського та Слобідського районів міста.