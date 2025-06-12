12.06.2025 07:55

Постраждали 15 людей, у тому числі діти: наслідки ворожої атаки безпілотників у Харкові

Під ударами БпЛА перебували житлові забудови Шевченківського, Салтівського та Слобідського районів міста.



Постраждали 15 людей, у тому числі діти: наслідки ворожої атаки безпілотників у Харкові



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Вночі 12 червня росіяни вкотре атакували Харків засобами повітряного ураження. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, магазин, школи, дитячий садок, автомобілі.

Внаслідок обстрілів 15 харків'ян отримали різні травми, п'ятьох із них доставили до лікарні. Серед постраждалих – четверо дітей 2, 12, 16 та 17 років. Дворічного хлопчика госпіталізовано.

На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники, медики. Вони надають допомогу постраждалим та долають наслідки обстрілів. Розгорнуто роботу оперативного штабу слідчого управління.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 11 червня під атакою ворога перебували житлові масиви у Слобідському та Основ'янському районах міста.