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11.06.2025  07:50   Віталій Хіневич

Двоє людей загинули, 60 постраждали: наслідки ворожого обстрілу Харкова

Вночі 11 червня під атакою ворога перебували житлові масиви у Слобідському та Основ'янському районах міста.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Ворожі БпЛА влучили у тролейбусне депо, приватний будинок та кілька багатоквартирних житлових будинків. В оселях громадян зайнялися пожежі. Також горіли автомобілі, дитячий майданчик. 
 
Внаслідок обстрілів загинули 65-річний чоловік та 47-річна жінка. Різні травми отримали 60 харків'ян. Серед постраждалих – дев'ятеро дітей, трьох з яких доставили до лікарні, іншим надали допомогу на місці. 
 
Поліцейські, рятувальники, медики оперативно прибули на місця влучань та надають всю необхідну допомогу, здійснюють евакуацію з пошкоджених будинків. Працівники оперативного штабу слідчого управління приймають на місці заяви у постраждалих громадян.
 
Слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
 
 
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Тэги:  агрессия росии, харків
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