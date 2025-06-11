11.06.2025 07:50 Віталій Хіневич

Двоє людей загинули, 60 постраждали: наслідки ворожого обстрілу Харкова

Вночі 11 червня під атакою ворога перебували житлові масиви у Слобідському та Основ'янському районах міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Ворожі БпЛА влучили у тролейбусне депо, приватний будинок та кілька багатоквартирних житлових будинків. В оселях громадян зайнялися пожежі. Також горіли автомобілі, дитячий майданчик.

Внаслідок обстрілів загинули 65-річний чоловік та 47-річна жінка. Різні травми отримали 60 харків'ян. Серед постраждалих – дев'ятеро дітей, трьох з яких доставили до лікарні, іншим надали допомогу на місці.

Поліцейські, рятувальники, медики оперативно прибули на місця влучань та надають всю необхідну допомогу, здійснюють евакуацію з пошкоджених будинків. Працівники оперативного штабу слідчого управління приймають на місці заяви у постраждалих громадян.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

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