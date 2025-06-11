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11.06.2025  08:05   Віталій Хіневич

Уламок поранив око: у Харкові після обстрілу рятували собаку

Наляканий, але довірливий, він дозволив рятувальникам наблизитися. Йому надали медичну допомогу і подбали про безпеку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
У Харкові рятувальники та медики прийшли на допомогу собаці, який постраждав внаслідок російського обстрілу — уламок поранив око.
 

 

Тэги:  агрессия росии, харків
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