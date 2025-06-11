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11.06.2025  08:30   Віталій Хіневич

Ворожі атаки на Харківщині: 9 пожеж від обстрілів, двоє загиблих, десятки поранених

Протягом доби з 10 по 11 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 58 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині рятувальники загасили 9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Слобідському та Основ’янському районах Харкова, а також в Куп’янському районі області.
 
Вночі 11 червня ворог завдав масованих ударів безпілотниками по Харкову. Прямі влучання зафіксовані по багатоповерховим житловим будинкам, приватному сектору, цивільному підприємству та іншим будівлям. Сталися 8 пожеж за різними адресами у Слобідському та Основ’янському районах міста. 
 
На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики та комунальні служби, розгорнуто автобус швидкого реагування Харківської міської ради. Одночасно з гасінням пожеж вогнеборці проводили заходи з порятунку людей з житлових багатоповерхівок. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим мешканцям. За попередніми даними 2 особи загинуло, щонайменше 60 постраждало, серед яких 9 дітей. Наразі триває ліквідація однієї пожежі на цивільному підприємстві у Слобідському районі.
 
Вранці 11 червня удар ворожою КАБ по м. Куп'янськ спричинив пожежу у приватному будинку на площі 70 м кв.
 
Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація окремих осередків пожежі на території цивільного підприємства у Київському районі міста Харкова.
 
Цієї доби вдалось повністю ліквідувати 9 лісових пожеж, раніше спричинених окупантами на території Ізюмського району поблизу селища Борова, сіл Новоплатонівка і Підлиман, а також поблизу села Чемужівка Чугуївського району. Загальна площа цих пожеж склала понад 147 га.
 
За добу рятувальники ліквідували 15 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 155 га.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 127 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові після обстрілу рятували собаку.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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