11.06.2025 08:30 Віталій Хіневич

Ворожі атаки на Харківщині: 9 пожеж від обстрілів, двоє загиблих, десятки поранених

Протягом доби з 10 по 11 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 58 оперативних виїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині рятувальники загасили 9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Слобідському та Основ’янському районах Харкова, а також в Куп’янському районі області.

Вночі 11 червня ворог завдав масованих ударів безпілотниками по Харкову. Прямі влучання зафіксовані по багатоповерховим житловим будинкам, приватному сектору, цивільному підприємству та іншим будівлям. Сталися 8 пожеж за різними адресами у Слобідському та Основ’янському районах міста.

На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики та комунальні служби, розгорнуто автобус швидкого реагування Харківської міської ради. Одночасно з гасінням пожеж вогнеборці проводили заходи з порятунку людей з житлових багатоповерхівок. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим мешканцям. За попередніми даними 2 особи загинуло, щонайменше 60 постраждало, серед яких 9 дітей. Наразі триває ліквідація однієї пожежі на цивільному підприємстві у Слобідському районі.

Вранці 11 червня удар ворожою КАБ по м. Куп'янськ спричинив пожежу у приватному будинку на площі 70 м кв.

Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація окремих осередків пожежі на території цивільного підприємства у Київському районі міста Харкова.

Цієї доби вдалось повністю ліквідувати 9 лісових пожеж, раніше спричинених окупантами на території Ізюмського району поблизу селища Борова, сіл Новоплатонівка і Підлиман, а також поблизу села Чемужівка Чугуївського району. Загальна площа цих пожеж склала понад 147 га.

За добу рятувальники ліквідували 15 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 155 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 127 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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