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11.06.2025  08:50   Віталій Хіневич

Щонайменше 71 будівлю Харкова пошкоджено обстрілом

Внаслідок нічної атаки ворожими безпілотниками в Слобідському та Основ’янському районах було пошкоджено щонайменше 71 будівлю.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
В одній із них зафіксовано пошкодження конструктивних елементів. Загалом вибито близько 1,2 тис. вікон, а також пошкоджено 310 балконних склінь, 18 дверей і 13 покрівель.
 
Працівники комунальних підприємств почали ліквідацію наслідків обстрілу ще вночі. Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківжитлобуд» закривають вибиті вікна. 
 
Попереднє обстеження будівель триває.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 11 червня під атакою ворога перебували житлові масиви у Слобідському та Основ'янському районах міста.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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