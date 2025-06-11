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11.06.2025  09:15   Віталій Хіневич

Протягом доби ворог обстріляв Харків та 7 населених пунктів в області

Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, 65 – постраждали. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння.

Фото надали у ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У м. Харків загинули 2 людини, постраждали 60 людей, з них 9 дітей віком від 2 до 15 років; у с. Цупівка Дергачівської громади постраждали 61-річний і 65-річний чоловіки; у с. Вільхуватка постраждав 38-річний чоловік; у м. Куп'янськ отримали поранення 47-річний і 68-річний чоловіки. 
 
Ворог атакував 15 БпЛА «Герань-2» Слобідський та Основ'янський райони Харкова.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 13 КАБ;
  • 15 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у м. Харків пошкоджено 9 багатоквартнирних будинків, 3 приватні будинки, 13 автомобілів, завод;
  • у Харківському районі пошкоджено 8 приватних будинків і 2 автомобілі (с. Цупівка, с. Болибоки);
  • у Куп'янському районі пошкоджено 40 приватних будинків, 3 автомобілі, гараж (м. Куп'янськ, с. Вільхуватка, сел. Великий Бурлук, сел. Куп'янськ-Вузловий).
Упродовж минулої доби зафіксовано 220 бойових зіткнень.
 
На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Дворічної та в бік населеного пункту Липці.
 
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що щонайменше 71 будівлю Харкова пошкоджено обстрілом.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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