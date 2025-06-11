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11.06.2025  09:36   Віталій Хіневич

По Харкову вдарив безпілотник

Під ударом безпілотника вранці 11 червня опинився один із районів міста.

 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Маємо приліт БПЛА типу «молнія» у Шевченківському районі. Наслідки уточнюються», - сказав Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 11 червня під атакою ворога перебували житлові масиви у Слобідському та Основ'янському районах міста.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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