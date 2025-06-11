11.06.2025 09:50 Віталій Хіневич

Кількість жертв нічної атаки на Харків зросла: у лікарні помер 65-річний чоловік

У реанімації опікового центру помер 65-річний чоловік, який постраждав під час нічної атаки на Харків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

«Щойно в опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими обширними опіками», - йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 11 червня під атакою ворога перебували житлові масиви у Слобідському та Основ'янському районах міста.