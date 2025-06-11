У Харкові на вулиці Люсинській на місяць заборонений рух транспорту

Рух транспорту на вул. Люсинській, на ділянці від вул. Віринської до вул. Мар’ївської, заборонений до 10 липня.
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День підходить для навчання та розумової роботи. Ви зможете нестандартно мислити й знаходити оригінальні рішення. Утім, не втрачайте пильності — легкість у досягненні результатів може ввести в оману.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Цього дня 1990 року Верховна Рада України ухвалює рішення щодо запровадження нового порядку обчислення часу.
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