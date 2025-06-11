11.06.2025 10:15 Віталій Хіневич

У Харкові на вулиці Люсинській на місяць заборонений рух транспорту

Рух транспорту на вул. Люсинській, на ділянці від вул. Віринської до вул. Мар’ївської, заборонений до 10 липня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням аварійних робіт на газопроводі в районі будинку №38 на вул. Люсинській.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Мар’ївською, Світязькою, Галинською та ін.

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