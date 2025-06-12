12.06.2025 08:30 Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники загасили 8 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 11 по 12 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 52 оперативних виїзди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині рятувальники загасили 8 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах Харкова, а також в Ізюмському районі області.

Вночі ворог завдав масованих ударів безпілотниками по житловим кварталам Харкова. Сталися пожежі за різними адресами у Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста. Горіли житлові будівлі, магазин, легкові автомобілі та трава.

У с. Борщівка Балаклійської громади Ізюмського району внаслідок влучання БпЛА сталася пожежа на території агропідприємства. Горіли будівля майстені, сільськогосподарська техніка та трава.

На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики та комунальні служби. Одночасно з гасінням пожеж вогнеборці спільно з правоохоронцями проводили евакуаційні заходи мешканців багатоповерхівок. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим мешканцям. За попередніми даними 14 людей постраждало, серед яких 4 дитини.

Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація окремих осередків пожежі на території цивільного підприємства у Київському районі міста Харкова. Вилучено тіла 3 загиблих осіб.

За добу рятувальники ліквідували 11 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 6 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 105 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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