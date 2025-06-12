12.06.2025 08:50 Віталій Хіневич
Протягом доби ворог обстріляв Харків та 9 населених пунктів в області
Внаслідок обстрілів постраждали 16 людей.
Фото надали у ХОВА
У м. Харків постраждали 15 людей, серед них 4 дітей – 2-річний хлопчик і дівчата 12, 16 та 17 років; у с. Зарічне Старосалтівської громади постраждав 40-річний чоловік.
Ворог атакував 12 БпЛА Шевченківський, Салтівський та Слобідський райони Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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2 некеровані авіаційні ракети;
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6 КАБ;
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16 БпЛА типу «Шахед»;
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15 БпЛА типу «Герань-2»;
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1 БпЛА типу «Ланцет»;
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1 БпЛА типу «Молнія»;
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2 fpv-дрони;
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1 БпЛА типу «Куб».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у м. Харків пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, приватний будинок, 12 автомобілів, 2 школи, ясла-садок, фітнес клуб, супермаркет, 2 магазини, складське приміщення;
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у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок, господарчу споруду;
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у Ізюмському районі пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства;
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у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок;
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у Богодухівському районі пошкоджено 4 приватні будинки, господарчі споруди, будівлю амбулаторії, електромережі.
Упродовж минулої доби зафіксовано 220 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку наші війська відбили атаку ворога в напрямку Охрімівки.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного, Новоплатонівки.
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писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 8 пожеж
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