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12.06.2025  08:50   Віталій Хіневич

Протягом доби ворог обстріляв Харків та 9 населених пунктів в області

Внаслідок обстрілів постраждали 16 людей.


Фото надали у ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У м. Харків постраждали 15 людей, серед них 4 дітей – 2-річний хлопчик і дівчата 12, 16 та 17 років; у с. Зарічне Старосалтівської громади постраждав 40-річний чоловік. 
 
Ворог атакував 12 БпЛА Шевченківський, Салтівський та Слобідський райони Харкова.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 2 некеровані авіаційні ракети;
  • 6 КАБ;
  • 16 БпЛА типу «Шахед»;
  • 15 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА типу «Куб».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у м. Харків пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, приватний будинок, 12 автомобілів, 2 школи, ясла-садок, фітнес клуб, супермаркет, 2 магазини, складське приміщення;
  • у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок, господарчу споруду;
  • у Ізюмському районі пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства;
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 4 приватні будинки, господарчі споруди, будівлю амбулаторії, електромережі.
Упродовж минулої доби зафіксовано 220 бойових зіткнень.
 
На Харківському напрямку наші війська відбили атаку ворога в напрямку Охрімівки.
 
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного, Новоплатонівки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 8 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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