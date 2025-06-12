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12.06.2025  09:20   Віталій Хіневич

У Харкові ліквідували пожежу у багатоповерховому будинку та врятували двох котів

11 червня на вулиці Тракторобудівників Салтівського району, сталася побутова пожежа в 16-поверховому житловому будинку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
В квартирі на першому поверсі горіли домашні речі на площі 20 м кв. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося швидко ліквідувати, не допустивши її поширення на інші приміщення.
 
 
Під час гасіння із задимлених квартир рятувальники врятували двох домашніх котів. Тварини не постраждали.
 
 
Причина виникнення пожежі встановлюються.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині гасили пожежу на відкритій території.
 
Тэги:  події, харків
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