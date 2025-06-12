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12.06.2025  09:40   Віталій Хіневич

Під завалами у Київському районі Харкова знайдено тіло людини

12 червня рятувальники виявили тіло четвертої загиблої особи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
«Сьогодні, 12 червня під час розбору завалу на підприємстві у Київському районі міста Харкова виявлено тіло четвертої загиблої особи. 
 
 
Проводяться заходи щодо його вилучення. Пошукові роботи тривають», - сказали рятувальники.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Київському районі Харкова рятувальники продовжують розбирати завали на території підприємства, яке зазнало масованого обстрілу 7 червня.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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