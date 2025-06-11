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11.06.2025  20:08   Рита Парфенова

Кількість загиблих під час удару по підприємству Харкова 7 червня зросла до п’яти – тривають пошукові роботи

У Київському районі Харкова рятувальники продовжують розбирати завали на території підприємства, яке зазнало масованого обстрілу 7 червня. Станом на 11 червня кількість підтверджених загиблих зросла до п’яти.

У Харкові після обстрілу 7 червня знайдено тіла ще двох загиблих
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Протягом середи, 11 червня, у Київському районі Харкова на території підприємства, яке зазнало масованих ворожих ударів у ніч на 7 червня, рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих. Попередньо, обидві жертви – жінки.
 
дснс, розбір завалів, харків, агрессия россии
 
За даними слідства, під час обстрілу у підвальному приміщенні підприємства перебували шестеро працівників. Це приміщення було повністю зруйноване внаслідок атаки.
 
Працівники ДСНС продовжують цілодобово проводити аварійно-рятувальні роботи, намагаючись дістатися до залишків приміщення, аби виявити інших зниклих безвісти.
 
Станом на 18:38 кількість загиблих у результаті комбінованого обстрілу Харкова 7 червня зросла до п’яти осіб.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що тривають аварійно-рятувальні роботи на цивільному підприємстві у Київському районі міста після російського удару 7 червня.
Тэги:  дснс, розбір завалів, харків, агрессия россии
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