Під час розбіру завалів зруйнованого масованим обстрілом підприємства Харкова стався обвал

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Гороскоп на 10 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День сприятливий для нових починань — можна сміливо братися за справи, до яких раніше не наважувалися приступити.

Прогноз погоди у Харкові на 10 червня У Харкові ясна погода порадує нас вдень, але ненадовго, весь інший час небо буде вкрите хмарами. Без опадів.