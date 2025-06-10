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10.06.2025  17:35   Рита Парфенова

Під час розбіру завалів зруйнованого масованим обстрілом підприємства Харкова стався обвал

Людей, яки могли опинитися під завалами, шукають рятувальники з кінологами.

Людей, яки могли опинитися під завалами, шукають рятувальники з кінологами.
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, тривають аварійно-рятувальні роботи на цивільному підприємстві у Київському районі міста після російського удару 7 червня
 
Масована атака, яку зробили росіяни, викикала значні руйнування та пожежі в чотирьох виробничих будівлях. Під час робіт стався обвал конструкцій.
 
Людей, яки могли опинитися під завалами, шукають рятувальники з кінологами.

Наразі на місці працюють 2 кінологічні розрахунки МЦШР ДСНС України: рятувальники разом із чотирилапими помічниками шукають людей, які можуть залишатися під завалами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок російського обстрілу під завалами можуть залишатися шестеро людей. Вранці мер Харкова Ігор Терехов повідломив, що під час проведення пошуково-рятувальних робіт виявлено тіло людини.
 
Людей, яки могли опинитися під завалами, шукають рятувальники з кінологами. Людей, яки могли опинитися під завалами, шукають рятувальники з кінологами.
 
Людей, яки могли опинитися під завалами, шукають рятувальники з кінологами. Людей, яки могли опинитися під завалами, шукають рятувальники з кінологами.
Тэги:  дснс, розбір завалів, харків, агрессия россии
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