Під час розбіру завалів зруйнованого масованим обстрілом підприємства Харкова стався обвал

Людей, яки могли опинитися під завалами, шукають рятувальники з кінологами.
Наразі на місці працюють 2 кінологічні розрахунки МЦШР ДСНС України: рятувальники разом із чотирилапими помічниками шукають людей, які можуть залишатися під завалами.
Комментариев: 0
День сприятливий для нових починань — можна сміливо братися за справи, до яких раніше не наважувалися приступити.
У Харкові ясна погода порадує нас вдень, але ненадовго, весь інший час небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
10 червня вважається Днем морозива, оскільки саме цього дня воно надійшло до масового продажу.
влажность:
давление:
ветер: